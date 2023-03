TTC Reilingen hofft wieder

Der TTC Reilingen schöpft nach dem 9:5-Auswärtssieg bei der SG Birkenau/Hemsbach wieder Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga, da die SG nun nur noch einen Punkt Vorsprung hat und auch Ketsch mit zwei Punkten Vorsprung bei drei noch ausstehenden Partien erreichbar ist.

Reilingen konnte Daniel Knauf und Adrian Sowa einsetzen. Dadurch erreichte der TTC eine 2:1-Doppelführung, die Mark Prim weiter ausbaute. Adrian Sowa und Dennis Pulver verteidigten die knappe Führung. In der zweiten Einzelrunde lief es für die Gäste wesentlich besser, nur Adrian Sowa blieb ohne Punktgewinn. Daniel Knauf und Dennis Pulver mussten aber über die volle Distanz gehen.

Der TTC Ketsch II fand zu Beginn kein Rezept gegen den Tabellenführer TTV Mühlhausen II und lag schnell mit 0:5 in Rückstand. Erst Alexander Kocher gegen Axel Heck und Max Wollenweber gegen Routinier Dieter Schreiber sorgten mit hart umkämpften Fünf-Satz-Siegen für erste Lichtblicke. In der zweiten Einzelrunde kamen die Gäste wesentlich besser ins Spiel und schafften drei Siege in Serie. Nach Timo Cischinskys Erfolg über Frederik Dangel rang Marvin Martin in beeindruckender Weise Ulf Jungblut nieder und Max Wollenweber krönte seine tolle Leistung mit einem Triumph über Axel Heck. Doch die Gastgeber brachten das Spiel mit 9:5 zu Ende.

„Leider haben wir heute den Start komplett verschlafen. Wir haben aber sehr gut mitgehalten und können mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele um den Klassenerhalt gehen“, zeigte sich Timo Cischinsky angesichts der Leistung zuversichtlich.

Schwetzingerinnen auf Rang fünf

Der TV Schwetzingen II beendete die Saison in der Frauen-Bezirksliga mit einem Sieg und einer Niederlage auf Platz fünf. Das Auswärtsspiel gegen St. Ilgen II ging mit 3:7 verloren. Ute Schnitzer glänzte mit zwei Siegen gegen Christiane Ohlhauser und Sabine Birr, Carmen Mai-Pressl holte gegen Ohlhauser einen 0:2-Satzrückstand auf und gewann 11:8, 11:2 und 11:3.

Mit einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung schafften die Schwetzinger Damen einen knappen 6:4-Erfolg gegen den Tabellennachbarn TTC Lobbach. Neben den jeweils zwei Einzelsiegen von Mai-Pressl und Schnitzer steuerte Katja Feurer einen Punkt im Einzel und mit Mai-Pressl im Doppel bei.

Der Tabellenletzte TTC Ketsch III war in der Bezirksklasse auch beim TTV Mühlhausen III klarer Außenseiter und unterlag deutlich mit 2:9. Vetter/Scheja punkteten zu Beginn im Doppel, Faulhaber/Ebert gelang es dagegen nicht, ihre 2:1-Führung gegen Glasbrenner/Rößler über die Runden zu bringen, letztlich unterlagen sie noch mit 2:3 Sätzen und gaben einen wichtigen Zähler ab. Im Einzel rang Michael Ebert Christian Börchers knapp in fünf Sätzen nieder und Nelson Scheja musste sich nach großem Kampf Frank Freitag mit 2:3 geschlagen geben, auch er gab seine 2:1-Führung noch aus der Hand. mbu