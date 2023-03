TV-Damen gegen Ketsch

Vier Spieltage vor Saisonende hat der TV Schwetzingen beste Chancen, Meister der Tischtennis-Verbandsklasse Nord zu werden. Bis auf die Partie beim Tabellendritten Heidelberg-Neuenheim warten machbare Aufgabe auf Lore Eichhorn und Co. Zwei Punkte Vorsprung und das mit Abstand beste Spielverhältnis sprechen für die Schwetzingerinnen. Am Freitag, 17. März, hat der Tabellenführer den TTC Ketsch II zum Derby zu Gast (20.15 Uhr, Lore-Eichhorn-Halle). Im Hinspiel gab es ein 5:5, je nach Aufstellung der Ketscherinnen ist also Vorsicht geboten, zumal der TTC noch Punkte für den Klassenerhalt braucht.

„Diesmal wollen wir als Siegerinnen hervorgehen“, stellte Iris Daniel klar. Sie wird voraussichtlich mit Tanja Liebler, Lore Eichhorn und Ulrike Piepereit antreten.