TV Eppelheim gewinnt Derby gegen HSV Hockenheim

Nach fünf Niederlagen in Folge, die den TV Eppelheim der Abstiegszone in der Handball-Verbandsliga bedenklich nähergebracht hatten, gelang nun gegen den HSV Hockenheim beim 32:22 (15:9) Erfolg ein eindrucksvoller Befreiungsschlag.

Beide Mannschaften mussten auf jeweils einen wichtigen Rückraumspieler verzichten, der TVE auf Julius Jäger wegen Fingerbruchs, der HSV auf den gesperrten Philippe Schinke, zudem fehlten dem HSV Timm Hufnagel, Sebastian Kauther und Robbie Sowden, doch die Hausherren konnten dieses Manko deutlich besser wegstecken. Die Gäste zeigten phasenweise eine desolate Vorstellung.

Nach einer ausgeglichenen Startphase gelang es ihnen, sich mit einem 6:0-Lauf auf 13:6 abzusetzen, da sich die Abwehr nun gefangen hatte und den flinken Außen Carsten Geier und Milan Dennhardt drei Kontertore gelangen, die offensichtlich Wirkung zeigten. Das Spiel wurde zunehmend härter, auf beiden Seiten setzte es nun Zeitstrafen und so ging es mit 15:9 in die Pause.

Nach Wiederbeginn gelang dem TVE erneut ein fantastischer Start, fünf Tore in Folge, beim 20:10 war die Vorentscheidung gefallen, denn näher als auf sieben Tore kamen die Gäste nicht mehr heran. Das lag auch an den überzeugenden Leistungen der beiden Torhüter des TVE, Thomas Koch musste sogar zwei Kopftreffer wegstecken, die die Angreifer mehr und mehr deprimierten. Im Angriff führte Philipp Stotz gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden klug Regie, erzielte selbst fünf Tore und meinte hinterher zutreffend: „Gewinnen ist halt doch schöner als verlieren“, wobei er auf die zu Ende gegangene Niederlagenserie anspielte. Auch Sebastian Metzler war hoch zufrieden: „Heute hat man gesehen, was es ausmacht, wenn unsere Flügelspieler dabei sind. 14 Tore von Außen oder im Schnellangriff, das ist schon fast die halbe Miete. Außerdem machen mir die Jungen immer mehr Spaß, die ins Team hineinwachsen und immer mehr Verantwortung übernehmen. So kann es weitergehen“.

Für den HSV stehen jetzt drei spielfreie Wochen an, diese Zeit gilt es zu nutzen,um sich auf die letzten drei Begegnungen vorzubereiten.

TVE: Koch, F.Schäfer; Späth, Keller (3), Stotz (5), Scheffzek, Hofmann (1), Hess (4), Geier (7), Rutt (1), L. Dennhardt (6/1), D. Schäfer (2), Bujotzek, M. Dennhardt (3).

HSV: Lang, Berlinghof; Kalabic (1), Neumann (7), Cronier (1), Kraut (3), F. Gubernatis (2), Diehm (3), H. Gubernatis (5), Haasis, Schüßler, Kunert.