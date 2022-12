Ungeschlagen in die Pause?

Frei Holz Plankstadt gegen SG Ettlingen – bei dieser Partie kommen Erinnerungen an gemeinsame Erstligazeiten hoch. Altbekannte Gesichter treffen aufeinander, so spielt beispielsweise der Ex-Eppelheimer René Zesewitz bei den Ettlingern, außerdem Christian Schneider, Thomas Speck und Dieter Ockert.

„Vor allem Schneider und Zesewitz können auf unserer Anlage 600er Ergebnisse erzielen“, weiß Thorsten Vörg, für den sich diese Partie „ein bisschen wie ein Derby anfühlt.“

Sechs Punkte Vorsprung

Andreas Tippl hat den nächsten Sieg fst im Blick. Archivbild: © Lenhardt

Mit 9:7-Punkten stehen die Ettlinger auf Platz vier etwas schlechter da, als man vielleicht erwarten konnte, der Rückstand zum Herbstmeister Plankstadt beträgt bereits sechs Punkte. „Wir wollen die Hinrunde ohne Niederlage beenden und unseren Vorsprung an der Spitze behaupten“, meinte Vörg. Nur in Bobingen gab es am zweiten Spieltag einen Punktverlust, es folgten zuletzt sechs Siege in Folge. Den ehemaligen Vorsitzenden von Frei Holz freut vor allem die tolle Stimmung in der Mannschaft. Kurzfristige Ausfälle werden vom gesamten Team kompensiert und jeder steht für den anderen ein.

Team zusammengewachsen

Die Bedenken, dass die Belastungen durch die weiten Auswärtsfahrten zu groß sein würden, haben sich nicht bestätigt. „Im Gegenteil, mit jeder Fahrt und jedem Punkt, den wir mit nach Hause gebracht haben, sind das Selbstvertrauen und die Mannschaft zusammengewachsen.“ Fehlt nur noch ein gelungener Jahresabschluss.

Info: Frei Holz Plankstadt – SG Ettlingen ( Samstag, 3. Dezember, 13 Uhr, Mehrzweckhalle).