Unnötig spannend

Handball-Verbandsligist TV Eppelheim strapazierte seine mitgereisten Anhänger im Auswärtsspiel bei der SG Stutensee/Weingarten nervlich bis in die letzten Minuten – unnötig, denn dem überlegenen TV wollte es trotz bester Möglichkeiten nicht gelingen, den Sack rechtzeitig zuzumachen. Scheinbar klar leuchtete am Ende ein 30:26 von der Anzeigetafel, aber der Sieg stand drei Minuten vor Schluss auf Messers Schneide, denn die Hausherren kamen in doppelter Eppelheimer Unterzahl zum Ausgleich (25:25). Doch Mirko Hess, Michael Hofmann und Carsten Geier verwandelten ihre herausgespielten Chancen und sicherten den Sieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Diese Kaltschnäuzigkeit hätte ich mir von Anfang an gewünscht“, bilanzierte Trainer Sebastian Metzler später. Nach sechs Fehlwürfen und zwei Ballverlusten gelang das 2:3 spät und erst nachdem Philipp Stotz einen Konter zum 4:4 nutzte, wendete sich das Blatt, der TVE ging sukzessive schließlich mit 12:9 in Führung, verschenkte aber eine Vorentscheidung, als er hintereinander einen Siebenmeter und drei freie Konter ausließ. Die zweite Hälfte war durchweg von einem Vorsprung von ein oder zwei Toren bestimmt, bis es zur kritischen Unterzahlphase kam.

Eppelheims Trainer Sebastian Metzler ist trotz Sieg nicht ganz zufrieden mit seinen TV-Mannen. © Lenhardt

„Es war jetzt wiederholt so, dass wir zu langsam ins Spiel fanden“, monierte Metzler. „Und auch in der Abwehr müssen wir beweglicher werden, wir können uns nicht darauf verlassen, dass uns Thomas Koch in jedem Spiel die Kastanien aus dem Feier holt.“

Mehr zum Thema Handball-Verbandsliga Arbeitssieg des TVE Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse A Ketsch II mit Verstärkung von oben erfolgreich Mehr erfahren

TVE: Koch, Sander; Jäger (5), Späth (2), Stotz (2), Huckele, Hofmann (2), Hess (8/2), Geier (4), L. Dennhardt (6), M. Dennhardt (1). we/zg