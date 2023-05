Vier Heimspiele – vier Niederlagen

Erneut gab es für die vier Fußball-Kreisligisten aus unserem Gebiet nichts zu holen – alle verloren ihre Heimspiele.

FV 1918 Brühl II - FK Srbija Mannheim 0:1 (0:1)

Der FK Srbija Mannheim erspielte sich von Beginn an ein Chancenplus und hatte bereits in der 3. Minute die Riesenchance zur Führung. Stefan Kostic setzte den Ball völlig freistehend am Tor vorbei. Die Gäste setzten weiter nach, in der 7. Minute brannte es erneut im Brühler Strafraum, der Ball blieb aber letztlich in der vielbeinigen Brühler Abwehr hängen. Die erste Chance für den FVB II hatte Christian Distelrath, dessen Distanzschuss das Gehäuse nur knapp verfehlte (10.). Nachdem Vittorio Cammilleri einen Konter nicht erfolgreich abgeschlossen hatte (19.), machte es Aleksandar Mitrovic auf der Gegenseite besser, er setzte sich auf rechts durch

und war mit einem satten Flachschuss zum 0:1 erfolgreich (25.). Nach Wiederanpfiff fand Brühl II besser ins Spiel, gute Chancen waren auf beiden Seiten zu verzeichnen. Der FVB II versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, warf einschließlich Keeper Deniz Tanyeri alles nach vorne, konnte den insgesamt gesehen verdienten Sieg der Serben aber nicht mehr verhindern.

SG Oftersheim – TSG Lützelsachsen 1:4 (1:2)

Keine der beiden Mannschaften versteckte sich, so dass es gute Torchancen auf beiden Seiten gab. Die besseren hatte zunächst die SGO und belohnte sich durch Peter Prokops Kopfballtreffer nach einer Ecke (19.). Danach hätte Oftersheim erhöhen können, kassierte aber mitten in diese Drangphase hinein den Ausgleich, als Robert Spahn dem SGO-Keeper den Ball vom Fuß stibitzte und zum 1:1 einschoss (37.). Mit dem Pausenpfiff profitierte Spahn von einem Abpraller und schoss ein (45.). Nach der Pause spielte das Heimteam weiter nach vorne, hatte aber Pech, dass Marcel Pfaus Freistoß an den Pfosten klatschte (49.). Im weiteren Verlauf erzielte Lützelsachsen die Tore drei und vier durch Timo Sattler (61.) und Mattheus Mayer (77.). In der 86. Minute unterbrach der Unparteiische die Partie für 30 Minuten wegen des Gewitters, brachte die Partie aber später noch zu Ende.

TSG Eintracht Plankstadt – VfR Mannheim II 3:5 (3:3)

Die Gäste nutzten gleich zu Beginn zwei Abwehrfehler der Plankstadter Defensive. Trotzdem gab die TSG nicht auf und kam durch Kaweh Kalor zum 1:2 und wenig später durch Siar Cakmak zum 2:2.Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Zuerst traf der VfR Mannheim II zur erneuten Führung, dann glich Max Hilke per Elfmeter aus. Wetterbedingt wurde die Halbzeitpause auf 35 Minuten ausgeweitet. Danach folgten wieder zwei schnelle Treffer der Gäste, die das Spiel in die Richtung der Mannheimer lenkten. Nach einer weiteren 30-minütigen Unterbrechung geschah nichts mehr.

FV 08 Hockenheim – VfB Gartenstadt 1:5 (1:2)

In der 15. Minute nutzte Tim Kreß einen Hockenheimer Fehler zum 0:1 aus. Das 0:2 durch Dominik Wallerus entsprang einer eigentlich verunglückten Flanke des Gartenstädter Angreifers, die hinter der Linie einschlug (20.). Für einen Hockenheimer Hoffnungsschimmer sorgte dann Max Maier, der nach Vorlage von Dominik Werner auf 1:2 verkürzte (45.+3). Nach dem Seitenwechsel besorgte Christopher Steinhauer das 1:3 und damit die Vorentscheidung (65.). Das 1:4 und 1:5 besorgte Kuloglu (73., 88.). Beim Stand von 1:4 war die Partie wegen des Gewitters unterbrochen.