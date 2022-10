Viermal auswärts

Die Badenliga-Handballerinnen der HG Oftersheim/ Schwetzingen führt der Weg in ihrem zweiten Spiel zur HG Königshofen/Sachsenflur. Es ist dabei die zweite in einer Serie von vier Auswärtspartien. Erst Anfang November bekommen die heimischen Fans das Team vor Ort zu sehen. Deshalb bietet Abteilungsleiterin Saskia Zachert noch freie Plätze im Bus zur Mitfahrt an (Anmeldung: saskia.zachert@hghandball.de).

Trainer Franz-Josef Höly und sein Team müssen weiterhin auf Lisa Magnus, Chiara Aiello, Lena Förste und eben Zachert verzichten, die allesamt noch im Verletztenstand sind. Hinzu kommt, dass Anna Widmaier privat verhindert ist. Dafür stösst Nadja Reissner nach Krankheit wieder zur Mannschaft. mj