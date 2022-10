Aus unserem Gebiet waren nur die Spvgg 06 Ketsch und die SpG Eppelheim/Heidelberg II am jüngsten Spieltag gefordert.

SSV Vogelstang – Spvgg 06 Ketsch 0:5 (0:1)

In der ersten Halbzeit kam Ketsch nicht wie gewünscht ins Spiel. In der 26. Minute nutzte Mona Wangler einen Konter aber zum 1:0. Weitere gute Torchancen endeten danach an der herausragenden Vogelstanger Torfrau. Nach

...