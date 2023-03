Wann platzt bei den ehemaligen Torjägern der Knoten?

Den Sieg in Horrenberg möchte der Fußball-Landesligist SV 98 Schwetzingen im Heimspiel an diesem Samstag um 15 Uhr gegen ASC Neuenheim veredeln (wir berichteten). Zeitgleich muss die SG ASV/DJK Eppelheim bei der SGK Heidelberg antreten. Der FV Brühl empfängt am Sonntag das Team von FV Nußloch und die Spvgg 06 Ketsch steht zum selben Zeitpunkt beim VfB St. Leon auf der Matte.

„Das Spiel gegen den Tabellenletzten Kürnbach müssen wir unbedingt gewinnen“, so die klare Ansage des Brühler Trainers Andreas Backmann. Doch da war Wunsch Vater des Gedankens, denn am Ende sprang beim Tabellenletzten nur eine Nullnummer heraus. So richtig klappen will es beim FV Brühl auch unter dem neuen Trainer Backmann nicht. Zwei Spiele in der Rückrunde, null Tore und gerade einmal zwei Punkte, sind sicherlich nicht die Ausbeute, die sich die Brühler Verantwortlichen versprochen haben.

Auffallend ist, dass die drei ehemaligen Goalgetter Ben-Richard Prommer, Patrick Greulich und Patrick Fetzer das Tor nicht mehr treffen. Noch bleibt der Brühler Trainer cool und verweist darauf, dass sich seine Mannschaft in den bisherigen Spielen etliche Torchancen erarbeitet haben und es nur am Abschluss fehlt. „Wenn wir uns keine Tormöglichkeiten mehr erarbeiten würden, dann würde ich mir echt Sorgen machen,“ meint Backmann, der hofft, dass seine Mannschaft am Sonntag im Heimspiel gegen FV Nußloch den Bock umstoßen wird.

„In St. Leon erwartet uns ein schweres Spiel, denn der Gegner weißt ein kompaktes Team auf, dass auch individuell gut besetzt ist. Wir müssen es besser als im Hinspiel machen und bereiten uns entsprechend darauf vor. Beide Mannschaften brauchen drei Punkte, um sich etwas Luft aus den Abstiegsregionen zu verschaffen“, meint der Ketscher Coach Marco Rocca.

Die SG Eppelheim versäumte es, die Heimpartie gegen FC Bammental für sich zu entscheiden, um an der Tabellenspitze dranzubleiben. „Nun wartet bei der SG Heidelberg-Kirchheim das nächste Topspiel auf uns. Auch Kirchheim musste vergangene Woche eine Niederlage einstecken und wird dementsprechend hoch motiviert in die Begegnung gehen“, weiß der Eppelheimer Trainer Frank Engelhardt, welches Kaliber seinen Mannen bevorsteht und hofft, dass seine Spieler wieder zu der Leichtigkeit der Vorrunde zurückfinden werden. lof

Info: SV 98 Schwetzingen – ASC Neuenheim (Samstag, 15 Uhr), FV Brühl – SG Nußloch (Sonntag, 15 Uhr)