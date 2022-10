Wer ist fürs Derby besser gerüstet?

Eine Woche vor dem Lokalderby in der Tischtennis-Bezirksliga mussten die Teams aus Reilingen und Ketsch II jeweils in Ladenburg antreten. Eine gute Gelegenheit, beide Teams einem Vergleich zu unterziehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Reilingen hat zu Saisonbeginn massive personelle Probleme. Auch in Ladenburg trat das Team ersatzgeschwächt mit Heinz Braun und Lukas Vogelbacher an. Zu Beginn schafften die Reilinger ein 2:1 im Doppel und Mark Prim rang Jochen Röth zum 3:2 nieder. Reilingen schaffte es aber im Spielverlauf nicht, die eigene Führung weiter auszubauen und lief schließlich der Führung der Gastgeber hinterher. Dennis Pulver und Heinz Braun konnten wertvolle 2:0-Führungen letztlich nicht in Siege umwandeln, Heinz Braun musste auch sein zweites Einzel knapp in fünf Sätzen hergeben. Da die sonst souverän agierenden Prim/Vögele im Abschlussdoppel mit 0:3 gegen Schlotawa/Röth unter die Räder kamen, wurde der mögliche erste Saisonpunkt mit 7:9 haarscharf verpasst.

Der TTC Ketsch II musste eine noch herbere Niederlage als die Reilinger hinnehmen. 9:4 lautete das Endergebnis für die Gastgeber. Auch die Ketscher ließen wie tags zuvor die Reilinger beste Chancen ungenutzt. Martin Faulhaber musste im Einzel und Doppel eine hauchdünne Fünf-Satz-Niederlage hinnehmen, Fabian Roth scheiterte ähnlich knapp. Ein spannendes Derby ist also vorprogrammiert, sofern beide Mannschaften komplett antreten.

Bezirksklasse

Mehr zum Thema Tischtennis im Bezirk Dennis hat sein Pulver nicht verschossen Mehr erfahren

Sehr einseitig erwies sich das erste Lokalderby zwischen dem TTC Hockenheim II und dem TTC Ketsch II, das die Gastgeber mit einem 9:0 Kantersieg beendeten. Viel vorgenommen hatte sich die TSG Eintracht Plankstadt II in den beiden Spielen gegen Edingen-Neckarhausen und SG Heidelberg-Neuenheim. Am Ende hatten die Plankstadter mit drei Punkten lediglich das Minimalziel erreicht. Dem 8:8 gegen Edingen folgte ein knapper 9:6 Auswärtssieg in Neuenheim.

Beide Spiele waren intensiv umkämpft, vorzeitig absetzen konnte sich keines der Teams. Philip Riedel zeichnete sich in beiden Spielen aus. Zwei Einzelpunkte gegen Edingen, einen gegen Neuenheim sowie zwei Doppelsiege mit Thomas Braunbart rundeten seine Bilanz ab. Teamchef Kolb hob jedoch den nach Krankheit genesenen Charly Weick besonders hervor, der beide Spiele mit maximaler Ausbeute bestritt. Vier gewonnene Einzel und zwei Doppelsiege zusammen mit Markus Kolb rundeten ein für ihn optimal gelaufenen Doppelspieltag ab. mbu