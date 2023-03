Wichtiger Start-Ziel-Sieg

Die Drittliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen haben den Tabellenzehnten HSG Wittlich mit 31:29 (16:11) geschlagen. Mit dem Start-Ziel-Sieg behielten die Gastgeberinnen die beiden Punkte in eigener Halle und haben damit einen weiteren Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht.

Die Wichtigkeit der Begegnung in Bezug auf den Klassenerhalt und der Kampfgeist sowie Wille war vor allem den Spielerinnen von Trainer Daniel Weinheimer von Beginn an anzumerken. Ab der ersten Minute waren sie hellwach, standen gut in der Abwehr und steigerten auch im Angriff ihre zuletzt schlechte Ausbeute deutlich. Bis zur 11. Spielminute hielten die Gäste gut dagegen und schlossen auf ein Tor zum 6:7 auf. Danach jedoch spielte die HSG ihre Stärken in der Defensive aus, die zu Ballgewinnen und schnellen Toren führten. In der 16. Minute war die erste Drei-Tore-Führung auf der Anzeigetafel zu sehen.

Vorentscheidender Vier-Tore-Lauf

Nach der Halbzeitpause starteten die Reilingerinnen einen Vier-Tore-Lauf zum 21:13, ehe Wittlich die letzte Auszeit bereits in der 33. Spielminute nahm. Durch einfache Fehler im Angriff und fahrlässige Abwehrarbeit schmolz der St. Leon/Reilinger Vorsprung auf vier Tore und beim Stand von 28:24 (53.) bekam die Mannschaft aus Wittlich sogar die Chance, noch ein Tor näher heranzukommen. Sina Golla im Tor parierte den Sieben-Meter-Wurf jedoch, im Gegenzug verwandelte Britta Miltner und baute die Führung 29:24 aus.

„Alles in allem ein gutes Spiel“

In den verbleibenden fünf Minuten betrieben die Gäste lediglich noch Ergebniskosmetik und so fuhren die Damen der HSG einen wohlverdienten und enorm wichtigen 31:29-Sieg ein. Lena Peribonio sagte: „Alles in allem haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, wenn auch immer wieder Phasen dabei waren, in denen die Leistung etwas abfiel. Ich habe nie an unserem Sieg gezweifelt und immer an die Mannschaft geglaubt, die zwei Punkte waren enorm wichtig.“

Trainer Daniel Weinheimer lobte seine Mannschaft: „Wir haben verdient gewonnen, auch wenn Wittlich zu keiner Sekunde des Spiels aufgab. Wir haben über lange Strecken gezeigt, was in uns steckt und was uns ausmacht. Die Mädels haben sich diese zwei Punkte verdient, sie haben auf und neben dem Feld alles gegeben. Alle haben einen super Job gemacht und ich bin stolz auf sie.“

Mit einem spielfreien Wochenende hat die Mannschaft aus St. Leon/Reilingen nun zwei Wochen Zeit, um sich auf die richtungsweisende Partie gegen die TSG Eddersheim vorzubereiten. Am 25. März tritt die HSG an, um den Klassenerhalt endgültig zu sichern.

HSG: Bohneberg, Golla, Rimpf (7/3), Miltner (2), C. Weschenfelder, Lederer (1), Peribonio (6), Schulz (3), Heck, Pahl (4), Laier (3), Klacar, Scholl (5), Nussbaumer, N. Weschenfelder. led