Damen II der HSG St. Leon / Reilingen mit souveränem Erfolg

Die zweite Damenmannschaft der HSG St. Leon/ Reilingen hat die HG Saase in der Handball-Badenliga deutlich mit 33:23 (20:11) geschlagen. Dem holprigen Start folgte ab der zehnten Minute eine enorme Leistungssteigerung, bedingt durch die Änderung der Spieltaktik: Die halblinke Spielerin wurde manngedeckt, sodass der Spielfluss der gegnerischen Mannschaft komplett unterbrochen wurde. Im weiteren Verlauf kam Saase entsprechend kaum zu Torchancen. Die im Training erprobte erste Welle tat ihr Übriges: So stand es zur Halbzeit bereits 20:11 für die HSG.

Der sichere Vorsprung wurde in der zweiten Halbzeit verwaltet und die in der Halbzeitpause mit Trainer Daniel Weinheimer besprochene Taktik umgesetzt. Aufgrund der starken Abwehrleistung und guter Torhüterparaden hielten die St. Leon/Reilingerinnen ihren Vorsprung und gaben auch den Ersatzspielerinnen Einsatzzeit. Das souveräne 33:23 brachte der HSG schließlich zwei weitere Punkte in der Tabelle ein.

Am Samstag, 11. März, 18 Uhr, trifft St. Leon/Reilingen nun auswärts auf die HG Königshofen-Sachsenflur.

HSG: Grafetstetter; Strifler (9/2), Gottselig (3), Ziegler, J. Jünger, A. Jünger, Lauer, Auer, Müller (2), Kölmel (6), Pfisterer (1), Magnus (8), Alberring (4/2).