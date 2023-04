Wölfe gegen Hardheim mit zu wenig Biss

Zum weitesten Auswärtsspiel der Saison reiste das Plankstadter Wolfsrudel in der Handball-Badenliga: Mit dem TV Hardheim wartete eine überaus heimstarke Mannschaft, die sich in ihrem letzten Spiel vor eigenen Fans mit einem Sieg verabschieden wollte. Plankstadt verlor am Ende 27:31 (12:18) und bekam unter dem Trainerduo Eichhorn/Denne von Beginn an zu spüren, dass der Gastgeber unbedingt gewinnen wollte. So lag Plankstadt schnell mit 1:5 zurück. Diesen Rückstand konnten die Gäste zwar innerhalb von drei Minuten wieder egalisieren und die Partie bis zum 12:9 auch einigermaßen ausgeglichen gestalten (20.), in der Folge wurden aber zu viele Chancen im Angriff des Wolfsrudels liegen gelassen – so setzten sich die Hardheimer bis zur Pause bis auf sechs Tore ab (18:12).

Mit dieser sicheren Führung im Rücken spielte Hardheim selbstsicher auf und das Wolfsrudel lief Gefahr, ordentlich unter die Räder zu kommen (16:24, 43. Min). Doch dies verhinderte Louis Kolb im Tor mit einigen Paraden und beim 22:26 hatten die Wölfe wieder etwas Tuchfühlung aufgenommen. „Aber an diesem Abend war einfach zu wenig Leidenschaft und Siegeswillen im Rudel vorhanden und das entsprechende Pech kommt an solchen Tagen natürlich auch noch dazu“, fassen die Plankstadter Verantwortlichen den Spielverlauf zusammen. Ganze acht Abpraller landeten dabei entweder direkt beim Gegner oder gingen nach Paraden ins Seitenaus.

Großmann achtmal erfolgreich

Während Nicolas Großhans auf Plankstadter Seite mit acht Toren einen starken Tag erwischt hatte, bekamen seine Teamkameraden TV-Mann Jannik Huspenina nicht wirklich in den Griff. Der Hardheimer erzielte zehn Tore.

Am Samstag, 29. April, 18 Uhr, empfängt die TSG Eintracht Plankstadt nun die SG Pforzheim/Eutingen 2 in der Mehrzweckhalle.

Wölfe: Lazaro Garcia, Kolb; Großhans (8), Schöffel (4), Maier (4), Jukanovic (3), Denne (3/2), Kern (2), Eichhorn (2), Fröhlich (1), Ritter, Bastel. zg