Region. Zwei Spiele mit Brisanz und Bedeutung bietet die Fußball-Kreisliga am Ostermontag. Im Lokalduell zwischen dem FV 1918 Brühl II und dem FV 08 Hockenheim geht es für die Rennstädter um nicht weniger als wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Diesen hat natürlich auch die SG Oftersheim im Sinn. Mit einem Erfolg gegen den FC Hochstätt Türkspor, der in der Rückrunde noch keinen Punkt geholt hat, will die Katsch-Elf unbedingt den Kontakt zum rettenden Ufer reduzieren.

Bei der Spvgg 06 Ketsch II in der Kreisklasse A1 ist der Frust über die verschenkten Punkte gegen das Schlusslicht FK Bosna Mannheim (1:1) noch groß. „Wir sind zu fahrlässig mit unseren Möglichkeiten umgegangen und haben es nicht verstanden, entsprechend nachzulegen“, sagt Ketschs Trainer Johann Strunk. Nun geht es zum MFC 08 Lindenhof II, der drittbeste Rückrundenmannschaft ist, zuletzt aber eine 2:5-Niederlage beim FC Türkspor Mannheim II einstecken musste. Nach der spielfreien Pause geht es für den SC Olympia Neulußheim gegen den SV Enosis Mannheim erneut in ein Spitzenspiel. Noch beträgt der Rückstand zur TSG Rheinau auf Platz zwei nur fünf Punkte bei einem Spiel Rückstand. Andererseits liegt der SV Enosis Mannheim auch nur einen Zähler hinter dem SON. Für den FC Badenia Hirschacker wird die Luft nun dünner, so dass beim SV 98/ 07 Seckenheim unbedingt gepunktet werden sollte. Die anderen A-Ligisten aus unserem Verbreitungsgebiet spielen frei von Sorgen. Der SV Rohrhof – beim Schlusslicht FK Bosna Mannheim - und der SC 08 Reilingen - gegen den Spitzenreiter SC Pfingstberg/ Hochstätt - haben allerdings höchst unterschiedliche Herausforderungen vor der Brust.

FV 1918 Brühl II – FV 08 Hockenheim, MFC 08 Lindenhof II – Spvgg 06 Ketsch II (beide Montag, 12.30 Uhr), SG Oftersheim – FC Hochstätt Türkspor, SV 98/ 07 Seckenheim – FC Badenia Hirschacker, FK Bosna Mannheim – SV Rohrhof, SV Enosis Mannheim – SC Olympia Neulußheim, SC 08 Reilingen – SC Pfingstberg/ Hochstätt (alle 15 Uhr).