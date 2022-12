Janik Bachmann bleibt beim SV Sandhausen

Sandhausen. „Ich bin sehr froh, dass wir mit Janik einen weiteren Stammspieler und Leistungsträger frühzeitig an uns binden konnten“, sagt Mikayil Kabaca in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zur Vertragsverlängerung mit dem 26-jährigen Mittelfeldspieler. „Das gibt uns Planungssicherheit und es ist ein weiteres wichtiges Signal an die Mannschaft, den Verein und das Umfeld, auf dem Weg unser Saisonziel zu erreichen.“

Bachmann wechselte im Januar vergangenen Jahres vom damaligen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern nach Sandhausen. Der Mittelfeldspieler erkämpfte sich schnell einen Stammplatz im Team der Kurpfälzer. 67 Partien absolvierte er in den zurückliegenden zwei Jahren für den SVS und erzielte beachtliche elf Treffer.

„Mit Jay verlängert ein wichtiger Spieler für uns seinen Vertrag. Er ist flexibel einsetzbar, hat sowohl in der Defensive als auch in der Offensive seine Stärken und gibt uns viele Optionen. Darüber hinaus ist er ein Vorbild in punkto Einsatzwillen und Kampfbereitschaft“, zeigt sich auch SVS-Trainer Alois Schwartz erfreut über die Vertragsverlängerung.

Im Mittelfeld kann Bachmann sowohl die defensiven wie die offensiven Positionen besetzen. In dieser Saison traf er bereits zweimal im DFB-Pokal und zweimal in seinen bisher 15 Ligaeinsätzen, dabei gelang ihm der wichtige Siegtreffer beim 1:0-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf und der zwischenzeitige Ausgleich beim 2:2 gegen Eintracht Braunschweig.

Janik Bachmann sagt selbst zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr und bin stolz, den Vertrag verlängert zu haben. Ich fühle mich sehr wohl in Sandhausen und hatte sehr gute Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen. Ich habe dem SVS viel zu verdanken, da ich vor zwei Jahren hier die Chance bekommen habe, 2. Liga zu spielen. Ich möchte mit meiner Unterschrift auch ein Zeichen für die Rückrunde setzen.“

In der Mannschaft sehe er mehr „als der derzeitige Tabellenplatz widerspiegelt“. Abschließend unterstreicht Bachmann: „Ich bin überzeugt davon, dass wir die Liga halten. Wir sind heiß auf die Rückrunde.“