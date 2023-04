SV Sandhausen stellt Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca frei

Sandhausen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen stellt mit sofortiger Wirkung seinen Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca frei. Nach der sportlich negativen Entwicklung in den vergangenen Wochen habe sich der SV Sandhausen nach der Freistellung von Trainer Tomas Oral (wir berichteten) zu weiteren personellen Konsequenzen gezwungen gesehen, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung des Vereins.

SVS-Präsident Jürgen Machmeier: „Diese Entscheidung fällt uns sehr schwer, sie ist aber aufgrund der sportlichen Entwicklung alternativlos. Wir haben unsere Saisonziele, selbst nach dem Trainerwechsel, bisher nicht annähernd erreichen können. In dieser schwierigen Situation gilt es nochmal mehr alle Kräfte für das Ziel Klassenerhalt zu bündeln und bedingungslos dafür einzustehen. Darüber hinaus ist es als Verein aber auch unsere Aufgabe die neue Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, nun mit einer personellen Neuausrichtung im sportlichen Bereich zu planen.“ Die Zusammenarbeit mit Kabaca sei „immer von großem Vertrauen geprägt“ gewesen.

Gewünschte Weiterentwicklung bleibt trotz dreimaligem Klassenerhalt aus

Mikayil Kabaca kam zur Saison 2017/2018 zunächst als Teammanager zum SV Sandhausen. Im März 2019 rückte er zum Sportlichen Leiter auf. Obwohl dreimal der Klassenerhalt gelang, sei in den beiden vergangenen Jahren die gewünschte Weiterentwicklung des Vereins ausgeblieben.

Geschäftsführer Volker Piegsa ergänzt: „Leider ist die Entwicklung des sportlichen Bereichs deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Von daher möchten wir jetzt einen Neuanfang einleiten, der unabhängig von der Ligazugehörigkeit eine sportliche Neuausrichtung sicherstellt und uns zurück in die Erfolgsspur führt.“ Menschlich bedauere er die Freistellung sehr. Für die Zukunft wünscht er Kabaca ebenso wie Machmeier „alles Gute und viel Erfolg“.

Derzeit steht der SVS mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und acht Zählern auf Platz 15 am Tabellenende. Kabacas Aufgaben wird bis auf weiteres Präsident Jürgen Machmeier übernehmen.