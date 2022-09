A 61 nach Lkw-Brand gesperrt

Hockenheim/Speyer. Da ist am Wochenende auf den Straßen zwischen Hockenheim und Speyer das Chaos programmiert. Nach einem Unfall auf der A 61 direkt auf der Rheinbrücke wird die Autobahn zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer nach derzeitigen Erkenntnissen noch bis Montagfrüh um 5 Uhr gesperrt sein. Grund sind laut Polizei eventuell entstandene Schäden an der Brücke. Ein Statiker soll am Wochenende die Sicherheit des Bauwerks prüfen, eine erste Überprüfung erfolgte bereits durch die Autobahnmeisterei, hieß es.

Ein Silozug war am Freitagmorgen um 6.30 Uhr gegen die Mittelleitplanke geknallt und von dort gegen den Betonaufsatz geprallt, in dem die Verstrebungen der Brücke verankert sind. Daraufhin fing das Zugfahrzeug Feuer. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Der Lkw brannte komplett aus, der Sachschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Sollte tatsächlich die Brücke in größere Mitleidenschaft gezogen worden sein, wird die Höhe auf ein Vielfaches beziffert. Durch umherfliegende Lkw-Teile wurde zudem ein vorbeifahrendes Fahrzeug leicht beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. In beiden Richtungen staute sich der Verkehr kilometerlang. Da der Verkehr teilweise über die Landesstraße und die Salierbrücke umgeleitet wurde, bildeten sich auch dort am Freitag den ganzen Tag über längere Staus, zumal es bei Speyer ebenfalls eine Langsamfahrstelle wegen des Baus einer Fußgängerbrücke gibt. Wer nach Speyer will, sollte über die B 39 über Hockenheim und an Altlußheim vorbei bis zum Lusshof fahren und dort zur Brücke hin einfädeln.