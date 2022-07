Der nächste Kindergarten im Anmarsch

Hockenheim. Der Bauboom für die Betreuung hält an: Mit 14 zu neun Stimmen hat der Gemeinderat einen Neubau des Parkkindergartens auf dem Reiterplatz beschlossen und den Planungsauftrag an den Verein Postillion vergeben. „Wir sind uns einig, dass der Parkkindergarten nicht mehr zu reparieren ist, deshalb muss ein neuer gebaut werden“, sagte Oberbürgermeister Marcus Zeitler und fand damit Zustimmung bei allen Fraktionen. Nicht allerdings bei der Vergabe der Planung an Postillion: Darüber hätten Grüne und SPD gerne ausführlicher beraten.

Der OB rechnet aufgrund der Geburtenstatistik damit, dass der Bedarf an Kindergartenplätzen weiter hoch bleibt, das schaffe Druck. Er unterstrich, dass es sich nicht um die Vergabe des Bauauftrags handle. Der neue Kindergarten werde größer sein als der Parkkindergarten, dessen Zuschnitt nicht mehr den Anforderungen entspreche. Der Reiterplatz ist in städtischem Besitz, sodass die Planung sofort beginnen kann. Mit Postillion hatte die Stadt bereits den Neubau des Albert-Einstein-Kindergartens realisiert, der im Herbst 2021 in Betrieb ging. müm