Fragen in kleiner Runde

Oftersheim. Jetzt ist es klar: Zum nicht öffentlichen Kandidatenforum der Schwetzinger Zeitung am 13. September haben die beiden Lokalmatadore Jens Geiß und Pascal Seidel zugesagt, während Samuel Speitelsbach aus Ravenstein nicht in die Spargelstadt kommen möchte.

Im Vorfeld der Fragestunde in kleiner Runde im SZ-Kundenforum haben Sie als unsere geschätzten Leser und Nutzer die Chance, per E-Mail an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de ein Thema zu schicken, mit denen wir Geiß und Seidel exklusiv und ungeschminkt vor dem Wahltermin am 18. September konfrontieren. Mitmachen kann jeder – kurz vor der Qual der Wahl. jog