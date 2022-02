Gebete und Demos für den Frieden

Region. „Für ein Europa – in Frieden und Freiheit“ oder „Stoppt den Wahnsinn – stoppt den Krieg – stoppt Putin“ waren nur einige der Slogans, die auf Schildern bei Friedenskundgebungen am Freitag in der Region zu lesen waren.

Ob in Hockenheim und Speyer und am Abend beim Friedensgebet in Plankstadt: Die Menschen stehen auf und gehen auf die Straße, um für die Ukraine, die Europäische Gemeinschaft sowie Frieden und gegen den Krieg zu protestieren.

„Wir müssen aufstehen und diesen Wahnsinn stoppen“, sagt auch Larissa Bogacheva im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Russischlehrerin an der Volkshochschule in Schwetzingen hat sowohl russische als auch ukrainische Wurzeln. Sie teilt ihre Ansichten offen und sieht auch klar Versäumnisse des Westens. kaba

