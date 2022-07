HG eröffnet Festtage

Oftersheim. Großes Festwochenende in Oftersheim: Mit dem Jubiläumsopening der HG Oftersheim/ Schwetzingen wurden am Freitagabend die Aktivitäten in der Hardtwaldgemeinde zum Ortsmittefest eingeleitet. „25 Jahre Handball“ bei der HG – es war ein Stelldichein der ehemaligen und aktuellen Handballgrößen im Rose-Saal.

Am Samstag und Sonntag geht es rund ums Rathaus, die Friedrich-Ebert-Schule und den Gemeindepark hoch her. Kinder- und Jugendtag, Mittelalterlager, Fassbieranstich, zwei Livekonzerte mit „Athi.Rocks“ und „Papi’s Pumpels“, ökumenischer Gottesdienst, bayrischer Frühschoppen, Familienmittag mit dem Mitmachzirkus „Paletti“ laden über zwei Tage verteilt zum Feiern und Verweilen ein. jog