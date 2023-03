HG-Jugend will es wissen

Oftersheim/Schwetzingen. In der Jugendbundesliga Handball geht es für die HG Oftersheim/ Schwetzingen in die entscheidende Phase im Kampf um die Teilnahme an der K.-o.-Runde um die deutsche Meisterschaft.

Nach zuletzt nur drei mageren Pünktchen aus sieben aufeinanderfolgenden Auswärtspartien stehen nun vier Heimspiele in Serie an. Mit Siegen in all diesen Partien ist das Erreichen der Endrunde möglich. Den Beginn macht an diesem Samstag, 11. März, der Vergleich mit Balingen/Weilstetten, der um 18.15 Uhr in der Nordstadthalle Schwetzingen angepfiffen wird. Es folgen die Gastspiele von Rostock (18. März), der Reinickendorfer Füchse (25. März) und von Leipzig (1. April) jeweils in der Frei-Halle Oftersheim. mgw