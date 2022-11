Oftersheimer räumen ab

Mannheim/Oftersheim. Die Gemeinde Oftersheim ist groß rausgekommen bei der Verleihung des 7. SportAward Rhein-Neckar: Weitsprungstar Malaika Mihambo gewann die Trophäe in der Kategorie „Top Sportlerin“ nach 2016, 2018 und 2021 zum vierten Mal in Folge, Triathlet und Iron-Man-Teilnehmer Dirk Oswald vom TSV Oftersheim wurde zum „Publikumsliebling“ gekürt. Mit dem für sein Lebenswerk ausgezeichneten Rüdiger Harksen (MTG Mannheim) stand ein gebürtiger Hockenheimer vor 1000 Gästen am Montagabend auf der Bühne des Mannheimer Rosengartens. „Top Sportler“ wurde Gewichtheber Simon Brandhuber (AV 03 Speyer), der EM-Silber holte. ali

