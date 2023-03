Geothermie – Lithium – Windkraft

Vom Besuch in der Sprechstunde des Landtagsabgeordneten Dr. Andre Baumann handelt dieser Leserbrief:

Auf Einladung des grünen Abgeordneten Dr. Andre Baumann, waren wir am 15. März in seiner Wahlkreissprechstunde. Eine überschaubare Anzahl von acht Personen wollte Antworten auf verschiedene Fragen, unter anderem das Thema Geothermie und die im Vorfeld gelaufenen geophysikalischen Messungen. Laut Baumann hat er in seiner Funktion als Staatssekretär (in diesem Fall auch zuständig für Tiefengeothermie) und Landtagsabgeordneter alles Mögliche unternommen, um uns im Vorfeld über diese Messungen zu informieren. Er war bei einem dazugehörendem politischen Begleitkreis und hat die ausführenden Firmen gebeten, zu kommunizieren. Leider ist laut seiner Aussage alles schiefgelaufen. Ein extra gefertigtes Faltblatt der Firma Geohardt sollte durch eine karitative Organisation an die Bürger verteilt werden. Das hat so nicht geklappt.

Die Bürger wollen vor solchen Maßnahmen aufgeklärt werden, unklare Fragen beantwortet bekommen und Bedenken sollten besprochen werden. Ich frage mich also, wie Dr. Baumann solch ein großes Projekt wie die Geothermie hier lenken will, wenn er jetzt schon nicht dafür sorgen konnte, dass wir zum Beispiel die Flyer bekommen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bürgersprechstunde Baumann: Geothermie ist nicht gleich Geothermie Mehr erfahren Leserbrief Tiefengeothermie: Bedenken der Bürger scheinen bereits in Bohrlöcher zu fallen Mehr erfahren

Es sollen mehrere Dutzend Geothermiewerke gebaut werden, im Abstand von sechs bis acht Kilometer jeweils drei bis vier Kraftwerke. Wenn man sich zum Beispiel Landau, Graben-Neudorf und Insheim anschaut, kann man nur sagen: Wir sitzen auf einem Pulverfass. Dr. Baumann, sind sie sich sicher, dass die ausgelösten Erdbeben sich nicht in ihrer Stärke potenzieren und größere Beben verursachen? Außerdem wurden in Kellerräumen und an den Rändern der Bruchzonen erhöhte Werte von Radon gemessen, welches hauptverantwortlich für Lungenkrebs und Erkrankungen der Bronchien ist. Das würde bedeuten, dass auch unsere Ackerböden verseucht würden. Können wir dann noch unbedenklich Gemüse oder Obst essen?

Außerdem bedeutet Lithiumförderung einen enormen Wasserverbrauch. Wasser, welches eigentlich knapp ist. Und in der Gesprächsrunde wurde sehr deutlich, dass es unserem Staatssekretär vorrangig um den Lithiumabbau geht. Das bringt viel Geld und entsprechende Verträge wurden bereits beschlossen.

Zudem sollen alleine in Baden-Württemberg 1200 Windräder auf unsere Felder und in die Wälder gebaut werden (Baumann: „Das können wir verkraften.“). Der Wald wurde in erschreckender Weise flächendeckend abgeholzt. Dass Tausende Vögel geschreddert würden, „müssen wir halt in Kauf nehmen“. Laut Baumann haben wird genug Wald, um auch dieses Projekt umzusetzen. Warum reist dann „Insolvenzminister“ Habeck mit seinem Kumpel Özdemir in den Amazonas-Urwald, um den indigenen Völkern zu „beichten“, dass unser Wald abgeholzt ist.

Laut Prof. Dr. Andreas Rietbrock (Professor für Geophysik und Seismologie) hat die Tiefengeothermie im Oberrheingraben ihre Risiken, weil wir in einer Scherzone sind. Spannungen sind hier vorhanden. Wenn man irgendetwas an der Erde verändert, muss man damit rechnen, dass Beben entstehen können. (Quelle: Interview BNN 17.9.2021)

Laut Prof. Dr. Frank Schilling (Karlsruher Institut für Technologie) gibt es sogenannte Nachläufer, die ja auch ein Problem sind. Er hat Erdbeben beobachtet, die Anlage ausgeschaltet und dann vier Wochen später gab es ein größeres Event. Und, wenn ein Erdbeben erstmal losläuft, ob in Japan oder Brühl, dann kann man es nicht mehr stoppen. (Quelle: Öffentliche Veranstaltung „Runder Tisch“ am 15.12.2011 in Brühl)

Ich frage sie, Dr. Baumann: Was ist das für eine menschen- und umweltverachtende Politik, die sie vorantreibt? Bei der Wahlkreissprechstunde kam aus ihrem Mund sogar der Satz: „Ich bin ein ehemaliger Umweltschützer.“ Genau so sieht es aus, wenn man in der großen Politik mitspielt. Man vergisst sehr schnell seine Wurzeln und für was man sich einmal eingesetzt hat. Hier geht es um das Ausbluten unserer schönen Landschaft und den gewinnbringenden Lithiumabbau auf Kosten von uns Bürgern, der nur wenigen Menschen die Taschen füllt.

Meine Frage nach einem angeblichen menschengemachten Klimawandel wollte und konnte Dr. Baumann nicht beantworten. Eine Tabelle, die ich ihm vorgelegt habe (daraus ersichtlich, dass nur 0,0016 Prozent menschengemachtes CO2 in der Luft ist) hat er überhaupt nicht beachtet und das Gespräch einfach mit schroffen Worten beendet. Der Welt-Chefreporter Axel Bojanowski hat bei Welt-online Mitte März eine Chronologie der sogenannten Argumente veröffentlicht, warum wir angeblich eine schwere Klimakrise haben. Diese bahnbrechenden Informationen machen deutlich, auf welch brüchigem Fundament heute von „Wissenschaftlern“ behauptet wird, dass die Erde vor umwälzenden und gefährlichen Klimakatastrophen stehe.

Haben wir also wirkliche eine menschengemachte Klimakrise? Hubert Aiwanger (stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Wirtschaftsminister) behauptet sogar, dass man nur 25 Quadratkilometer mit Bäumen bepflanzen müsse, um den jährlichen CO2-Ausstoß Deutschlands zu kompensieren.

Mir kommt dies alles wie bei der angeblichen Corona-Pandemie vor: Damals sollten wir laut Lothar Wieler: „nichts hinterfragen“ und laut Karl Lauterbach: „zum Impfen gehen, denn sonst werden alle Ungeimpften sterben.“ Und „die Impfung hat keine Nebenwirkung.“ – „Vertrauen sie der Politik.“

Wir alle müssen in den Kampf gehen gegen solche Pläne wie Geothermie, gegen Windkrafträder, die Vögel schreddern und gesundheitsschädlichen Infraschall und PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) freisetzen und Solarparks auf fruchtbaren Äckern, damit wir, unsere Kinder und Enkelkinder hier eine Zukunft haben.

Beate Heid, Schwetzingen