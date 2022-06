Agility, Flyball und vieles mehr

Neulußheim. Der Verein der Lussheimer Hundefreunde veranstaltet am Samstag, 11. Juni, 10 bis 15 Uhr, einen Tag für die beliebten Vierbeiner. „Es gibt kleine Vorführungen unserer Sportarten Agility, Hoopers, Flyball, Turnierhundesport und Ralley Obedience“, laden die Organisatoren Interessierte nach Neulußheim ein.

Agility – Englisch für Wendigkeit oder Flinkheit – ist eine Hundesportart, bei der die Vierbeiner einen aus mehreren Hindernissen bestehenden Parcours absolvieren müssen. Der Hundeführer hilft durch seine Körpersprache und Hörzeichen, darf aber weder seinen Hund während des Parcours anfassen noch die Hindernisse. Agility soll zudem die harmonische Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier fördern.

Staffellauf für Vierbeiner

Flyball – eine Hundesportart, die in den 1990er Jahren aus den USA nach Europa kam – stellt einen Staffellauf dar, bei dem vier Hunde hintereinander einen Parcours durchlaufen müssen. Nach dem Überwinden der Hürden lösen sie an der Flyballmaschine eine Taste aus, der Ball wird freigegeben, vom Hund gefangen und über die Hürden zurück ins Ziel gebracht. Danach ist der nächste Hund an der Reihe. Für Zuschauer ist der Sport aufgrund seiner Schnelligkeit besonders attraktiv.

Zudem erwartet die Gäste in Neulußheim ein Hunderennen über den ganzen Tag verteilt, viele Mitmachangebote, eine Tombola und Verkaufsstände auf dem großzügigen Gelände des Vereins. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen. Zudem hat die Vereinsgaststätte ihre Türen geöffnet. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.luhu.de