Agri-Photovoltaik: Bald auch beim Obsthof Schmidt in Altlußheim?

Altlußheim. Agri-Photovoltaik (Agri-PV) – so nennt man ein Verfahren, mit welchem landwirtschaftliche Flächen sowohl für die Nahrungsmittelproduktion als auch die für Stromerzeugung durch Photovoltaik genutzt werden. Im vergangenen Jahr hat das Land Baden-Württemberg den Start von fünf Modellanlagen mit dem Ziel gefördert, die Flächeneffizienz zu steigern, beim Ausbau von Photovoltaikanlagen weiter voranzukommen und zugleich die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen zu erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in Altlußheim könnte noch in diesem Jahr eine Agri-PV-Anlage stehen, sofern alle diesbezüglich notwendigen Genehmigungsverfahren positiv verlaufen. Florian Schmidt, der den Obsthof Schmidt mit angeschlossenem Hofladen erfolgreich betreibt, steht diesbezüglich auf jeden Fall in den Startlöchern.

Florian Schmidt hat erste Gespräche geführt

„Einige Vorgespräche habe ich bereits geführt“, berichtete der 32-jährige Obstbaumeister dem baden-württembergischen Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, auf Einladung seines Fraktionskollegen Andreas Sturm im Landtag zu einem Informationsbesuch des Hofladens nach Altlußheim gekommen war.

Neben Hauk und Sturm nahmen Bürgermeister Uwe Grempels, Annette und Heinz Schmidt (Obsthof), Rabea Sturm sowie vom örtlichen CDU-Gemeindeverband Ines Schweickert (Vorsitzende) und Kay Schweikert an diesem Vor-Ort-Termin teil.

Für Florian Schmidt, der zwei Tage in der Woche noch im Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg, einem Forschungsinstitut in Karlsruhe arbeitet, ist das gleichzeitige „Ernten von Energie und Früchten“ zukunftsweisend: „Oben wird Strom produziert, unten die Lebensmittel – diese Kombination finde ich sehr sinnvoll. Ich plane mit Agri-PV zunächst auf einer Fläche von einem Hektar und will dort Äpfel und Birnen anpflanzen. Die Solarplattenwerden dabei so hoch aufgeständert, dass man mit einem Traktor unter diesen durchfahren kann.“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rheinfrankenhalle (mit Fotostrecke) Neujahrsempfang in Altlußheim: Krisen stärken den Zusammenhalt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Politik Gemeinderat Altlußheim: Dr. Marco Veselka löst Florian Schmidt ab Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Landwirtschaft In Hofläden in und um Hockenheim steigt die Nachfrage rasant Mehr erfahren

Bis zur Installation der Anlage gelte es, noch einige Genehmigungshürden zu nehmen. „Ich muss mir auch einen Brunnen genehmigen lassen, denn ich brauche natürlich Wasser. Und auch die Einspeisung in das Stromnetz muss geklärt sein“, so der Obstbauexperte.

Seit nunmehr acht Jahren betreibt Schmidt den Hofladen, dort gibt es unter anderem „leckere Eier von glücklichen Hühnern“, frisches Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und aus der Region, verschiedene Säfte und Hausmacher Dosenwurst. Auch bietet Schmidt beispielsweise Backwaren von der bekannten Bäckerei Bauer aus Neulußheim an, was vielen den Fahrtweg in die Nachbargemeinde erspart.

Schmidt: „Morgens zwischen sechs und sieben Uhr fangen wir mit dem Bestücken und dem Herrichten an. Und es muss auch immer jemand da sein, der weitere frische Ware holt. Mittlerweile ist hier so viel Betrieb, das ist für zwei Personen kaum zu schaffen. Vor sechs Jahren haben wir zusätzlich einen Warenautomaten für Lebensmittel aufgestellt, der für Einkaufsmöglichkeiten rund um die Uhr sorgt.“

Schmidts Ideen und Tatkraft: „Hier wohnt die Innovation“

„Der Hofladen vom Obsthof Schmidt ist eine große Bereicherung für unsere Gemeinde“, lobte Altlußheims Bürgermeister Uwe Grempels, „das hier ist nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch ein Ort der Kommunikation für viele Bürgerinnen und Bürger.“

Für Hauk und Sturm sind Agri-PV-Anlagen „Leuchtturmprojekte“, die volle Unterstützung verdienen. Auch hoben der Minister und sein Landtagskollege die Bedeutung der regionalen Erzeugung von Lebensmitteln hervor. Ines Schweickert, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Altlußheim, fasste Schmidts Ideen und Tatkraft abschließend in einem Satz zusammen: „Hier wohnt die Innovation.“