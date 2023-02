Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fasching Altlußheimer Luxe stehen in den Startlöchern für die närrischen Tage

Bis Aschermittwoch stehen in Altlußheim für das Fastnachtskomitee die "Luxe" drei Höhepunkte an. Eröffnet werden die närrischen Wochen am Samstag, 4. Februar, mit der großen Prunksitzung.