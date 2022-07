Beschädigte Hochsitze

Altlußheim. Bei den Bekanntgaben in der Gemeinderatssitzung machte Bürgermeister Uwe Grempels Werbung für das Straßenfest am Samstag, 9. Juli. Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder Vereinsstände und ein Bühnenprogramm. Um 12 Uhr wird Grempels das Straßenfest eröffnen. Dazu spielt der Musikverein Altlußheim.

Gemeinderätin Ursula Kirschner (FWV) wollte wissen, ob für die Bewässerungssäcke an den Bäumen nicht auch Vereine zuständig sein könnten. Für den Wassertransport könnte vielleicht das bauhofeigene Fahrzeug genutzt werden. Die Übernahme durch Vereine sei schwierig, meinte Grempels. Die Bäume stünden im öffentlichen Straßenraum. Er appellierte aber an die Anwohner, die Wassersäcke öfters mal per Gießkanne zu befüllen.

Gemeinderat Dr. Holger O. Porath (Grüne) berichtete von einer Begegnung mit dem Jagdpächter. Der Waidmann habe ihm erzählt, dass wiederholt Hochsitze beziehungsweise die Leitern angesägt worden seien. Das sei Vandalismus. Die angesägten Stellen seien kaum zu erkennen. Wenn ein Hochsitz umkippt, kann das zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod eines Menschen führen. Porath war entsetzt: „So etwas geht gar nicht.“

Gemeinderätin Charlotte Jung-Cron (SPD) monierte, dass neben den Glascontainern an der Rheinfrankenhalle meistens noch unzählige leere Flaschen stehen würden. Die Behälter seien fast immer voll. Oft werden auch die Kartons mit Glaskonserven und Flaschen stehengelassen.

Grempels meinte, die Container sollten regelmäßig geleert werden. Er appellierte an die Bürger, auch die privaten blauen Glasboxen zu nutzen, die regelmäßig in den Straßen abgeholt werden. vw