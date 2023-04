Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pflegeschnitt Gestutzte Obstbäume finden in Altlußheim geteiltes Echo

Während die Menschen in Scharen in den Schwetzinger Schlossgarten strömen, um sich an der Kirschblüte zu erfreuen, werden die Bäume in Altlußheim einem Pflegeschnitt unterzogen: Auf dem Boden liegen Äste voller Blüten...