Die Sonne strahlte über der Gemeinde am Rheinbogen und die Kerweborscht mit ihr. Am Samstagnachmittag wurde die Kerwe in Altlußheim mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und den Kerweborscht eröffnet. Schlumpel „Abstinenzla“ saß in ihrer Schees und lächelte hold. Viele Menschen waren auf den Kerweplatz gekommen, um das Spektakel mitzuerleben.

Kerweborscht Erwin Hess

...