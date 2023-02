Sportschützen aus Altlußheim feiern Pokalerfolg

Altlußheim. Zum zweiten Mal in Folge geht der Rundenkampf-Wanderpokal für die Disziplin Ordonnanz-Gewehr an den Sportschützenverein (SSV) Altlußheim. Beim 13. Rundenwettkampf legten die Altlußheimer gleich mit einer Doppelspitze vor, so errang Stephan Krämer in allen vier Wettkämpfen in Oftersheim, Dielheim, Wiesloch und Altlußheim je 100 Punkte und sicherte sich so mit einer Gesamtwertung von souveränen 400 Punkten Platz eins, gefolgt von Manfred Baumann mit nicht weniger beeindruckenden 395 Punkten. Den dritten Platz sicherte sich Michael Greulich vom Schützenverein Rot mit 392 Punkten.

Der Standort des Wanderpokals in Altlußheim hat dabei schon fast Tradition, so wurde der Pokal insgesamt schon neunmal an den Rheinbogen geholt. 2023 nahmen 95 Schützen, aufgeteilt auf 24 Mannschaften, am Rundenwettkampf teil. Die weiteste Anreise hatte dabei wohl Dana King aus Kanada.

Um die wettbewerbsarme Zeit im Schießsport im Herbst und Winter zu überbrücken, messen sich jedes Jahr Ordonnanzschützen aus der Region an festen Terminen miteinander – unter der Herausforderung der jeweils nicht vorhersehbaren Witterung am jeweiligen Termin. Genutzt werden dabei sogenannte Ordonnanzgewehre, das sind Waffen, die sich ehemals weltweit im Besitz des Militärs, der Polizei oder anderen Behörden befanden, dienstlich geführt wurden und nun zu sportlichen Zwecken eingesetzt werden. Die ältesten eingesetzten Modelle sind dabei bereits 150 Jahre alt. Geschossen wird auf Ringscheiben des Deutschen Schützenbundes. Ziel ist es, einen möglichst kleinen Streukreis zu erreichen.

