Zahnärzte aus der Kurpfalz spenden Geräte für die Ukraine

Neulußheim/Region. Auf Anfrage von Harald Butz, dem früheren Kommandanten der Feuerwehr Neulußheim, die im März kurzfristig eine große Hilfsaktion für die Ukraine organisierte, hat der Altlußheimer Zahnarzt Dr. Thomas Rieß in einer gemeinschaftlichen 72-Stunden-Aktion zusammen mit fünf weiteren Zahnarztkollegen aus der Region eine große Spendenaktion von medizinischem Bedarf und Gerät für Zahnärzte in der Ukraine auf die Beine gestellt.

Die Resonanz war riesig: Von den kurzfristig angefragten Praxen waren sechs gleich mit Feuer und Flamme dabei. An der Spendenaktion beteiligten sich die Zahnarztpraxen Dr. Volker Bormann und Dr. Oliver Linke aus Hockenheim, Dr. Oliver Otto aus Schwetzingen, Dr. Ute Hensmann aus Brühl-Rohrhof, Dr. Astrid Franze aus Neulußheim und Dr. Thomas und Martina Rieß aus Altlußheim. Gespendet wurden vor allem medizinische Verbrauchsartikel für den täglichen Praxisbedarf wie zum Beispiel diverses Füllmaterial, Desinfektionsmittel, chirurgische Instrumente und sogar ein Sterilisationsautomat.

Dr. Thomas Rieß, Zahnarzt in Altlußheim, übergibt die Spenden an Harald Butz von der Feuerwehr in Neulußheim. © Zahnarztpraxis Rieß+Rieß

Nachdem die Praxis-Spenden zentral bei der Zahnarztpraxis Rieß und Rieß in Altlussheim gesammelt und dort stabil und wasserfest verpackt und auf Ukrainisch, Russisch und Englisch beschriftet waren, wurden die Pakete von Harald Butz von der Feuerwehr Neulußheim abgeholt und zusammen mit vielen weiteren Hilfsgütern in insgesamt sechs Vans an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert. Dort fand die Übergabe der Hilfsgüter statt, die danach ins Landesinnere gebracht wurden. Die Dankbarkeit und Freude der dortigen Helfer war enorm.

Dr. Rieß: „Wir wussten ja nicht, wo die Spenden letztendlich landen würden, und hofften sehr, dass diese in der momentanen Situation überhaupt bei den Kollegen in der Ukraine ankommen. Jetzt haben wir durch einen TV-Beitrag von NTV erfahren, dass diese direkt in eine Klinik in Lwew gebracht wurden. Darüber sind alle Beteiligten sehr erfreut!“

Alle sind sich sicher: Dies wird nicht die letzte Spenden-Aktion sein. Und damit die nächste etwas zielgerichteter erfolgen kann, hat Dr. Thomas Rieß bereits Kontakt mit Maria Melnik, Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, und der Zahnärztekammer aufgenommen.