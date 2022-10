Anmeldung zur Kommunion

Brühl. Das Fest der Erstkommunion, wird traditionell in der dritten Klasse gefeiert. 2023 sind die Feiern dazu am Sonntag, 16. April, um 10 Uhr in der Schutzengelkirche und am Sonntag, 14. Mai, um 10 Uhr in St. Michael geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den kommenden Tagen erhalten die Kinder im Religionsunterricht in den Grundschulen einen Brief mit dem Anmeldeformular zur Erstkommunionvorbereitung. Alle Familien, deren Kinder nicht in Brühl zur Schule gehen, können sich im Pfarrbüro, Telefon 06202/7 60 18 20, melden und bekommen die Unterlagen zugeschickt. Diese stehen zudem zum Download unter https://kath-bruehl-ketsch.de/sakramente-und-feiern/erstkommunion/erstkommunion-in-bruehl/. Anmeldeschluss ist am Montag, 10. Oktober.

Ein Elternabend findet am Dienstag, 25. Oktober, um 20 Uhr im Pfarrzentrum statt. zg