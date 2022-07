Auf nach Rocky Beach! – "Die Drei Fragezeichen"-Comicautor in Brühl

„Die Drei Fragezeichen“ haben wieder einen neuen Fall zu lösen: In ihrem Heimatort Rocky Beach wurde ein Bankraub begangen, angeblich vom Lieblingswrestler der drei Hobbyermittler, dem „Goldenen Salamander“. Doch irgendetwas kann da nicht stimmen, sind sich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sicher. Also: Ran an die Ermittlungen und los geht ein weiteres Abenteuer für die drei jungen

...