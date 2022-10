Brühl: Geohardt will Sorgen wegen Geothermie ausräumen

Das Unternehmen Geohardt, ein Joint Venture der Energieversorger EnBW und MVV, will heißes Tiefenwasser aus dem Oberrheingraben nutzen und so über Geothermie-Anlagen „Grünes“ in die Wärmeversorgung bringen. „Für Mannheim und die Region wird die Fernwärmeversorgung bis spätestens 2030 auf 100 Prozent grüne Energiequellen umgestellt“, heißt es dazu von der Tochtergesellschaft. Demnächst soll

