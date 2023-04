Brühler Freibad öffnet erst Mitte Mai

Brühl. Mitte Mai, genauer am Montag, 15. Mai, öffnet das Brühler Freibad um 9 Uhr für den Start in die neue Saison. Hatte man die vergangenen Jahre stets zum 1. Mai begonnen, kehrt man nun zu „ganz alter Tradition“ zurück und beginnt gemäß Beschluss des Gemeinderates „Mitte des Wonnemonats Mai“.

„Das scheint auf den ersten Blick eine unpopuläre Maßnahme zu sein“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Aber zu unbeständig und kühl präsentierte sich die letzten Jahre das Wetter im Vorfeld und zu Saisonbeginn am „Tag der Arbeit“. Und hinzu kommt, dass es jetzt gilt, Energie zu sparen und mit den vorhandenen Ressourcen klimaschonend umzugehen. Von daher sei der spätere Saisonstart alternativlos.

Betriebsleiter Patrick Berndt und sein Team freuen sich, dass es keinerlei Corona-Einschränkungen mehr zu beachten gilt und man den Besuchern wieder unbeschwertes Badvergnügen anbieten kann. Hierfür wurde die gesamte Freibadanlage in den zurückliegenden Wochen aufgehübscht beziehungsweise „routiniert ausgewintert“.

Zuerst überzeugen vom tadellosen Zustand der Anlage darf sich der Schwimmverein SV Hellas. Quasi als „Probelauf“ für die neue Saison wird dem Verein das komplette Freibad exklusiv am 13./14. Mai für die Durchführung seiner Schwimmsportveranstaltung überlassen.

Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher des Freibades auch weiterhin vom Kiosk-Team um Britta Fassner. Für reibungslosen Besucherfluss, ohne allzu langes Anstehen, bieten sich präferiert die elektronischen Zutrittsmöglichkeiten (Haupteingang plus zweiter Eingang Schul- und Sportzentrum am Hallenbadparkplatz) an. Online-Tickets gibt es über das Ticket-Portal https://bruehl-baden.baeder-suite.de Der Vorverkauf der Saisonkarten läuft im Hallenbad bis zum 21. April.

Die Öffnungszeiten des Brühler Freibades beginnen während der gesamten Saison einheitlich um 9 Uhr, dauern im Mai und September bis 19 Uhr sowie in den Monaten Juni bis August bis 20 Uhr.