Brühler Vereinen fehlt der Nachwuchs

Superstimmung herrschte bei der Brühler Kerwe zuletzt vor drei Jahren – am ersten Oktoberwochenende dieses Jahres verändert sich das Verhältnis mit Anbietern zu Besuchern aber deutlich, so werden viel weniger Vereine als bisher auf dem Volksfest aktiv sein. Kommerzielle Anbieter wie bei der Vergnügungsmeile können da nur bedingt in die Bresche springen.

