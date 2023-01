Er spielte sie wahrlich nicht herunter, die allgemeinen Krisen der vergangenen Jahre und die derzeit noch laufenden. Doch Bürgermeister Dr. Ralf Göck verfiel bei seiner Ansprache während des Neujahrsempfangs nicht in den Jammer- oder Nörgelmodus, sondern zeigte mit erfrischendem Stolz und Optimismus, was in Brühl gemeinschaftlich geleistet wurde und wird, um „weiterhin in einem attraktiven und

...