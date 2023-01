Cartoonistin Annika Frank stellt in der Villa Meixner in Brühl aus

Brühl. Die Cartoonistin Annika Frank lädt am Freitag, 27. Januar, ab 19 Uhr zur Vernissage ihrer Ausstellung in der Brühler Villa Meixner ein. „Alles Unsinn“ ist der Titel der Präsentation, die dann bis Montag, 26. Februar, im Brühler Musentempel zu sehen ist. Gezeigt wird eine Vielzahl an Werken, die sich auf humorvolle Weise mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Franks Arbeiten sind dabei mal tiefgründig, mal ulkig, mal farbenfroh, mal schwarz-weiß, mal illustrativ, mal reduziert. Die einführenden Worte bei der Vernissage wird ihr Cartoonistenkollege Steffen Butz sprechen. Die musikalische Umrahmung dieses Abends gestaltet Liedermacher Samuel Kilian.

Die Ausstellung in der Villa Meixner ist jeweils samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Villa Meixner ist dann frei.