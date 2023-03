Durch die Blume gesagt

Brühl. Viel Sympathie ernteten die örtlichen Sozialdemokraten als sie am internationalen Frauentag mit zwei Infoständen – zunächst am Rohrhofer Markt und dann vor der Sonnen-Apotheke in Brühl – vertreten waren und an insgesamt 130 der 7346 Brühler und Rohrhofer Frauen je eine rote Rose verschenkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Über das wertschätzende Zeichen der Rosen kamen wir mit den Frauen der Gemeinde in den Austausch, und konnten erfahren, welche Themen sie aktuell bewegen und wo wir politisch ansetzen müssen, um auf Ungerechtigkeiten zu reagieren“, so Gabriele Rösch, Mitglied der SPD-Ratsfraktion.

An der Aktion beteiligten sich die Gemeinderäte Gabriele Rösch, und Hans Hufnagel sowie die von der Ortspartei Christiana Silio, Gerrit Jürgensen, Aylin Kapici und Stanley Noël. Zudem kamen auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck und die stellvertretende Kreisvorsitzende Neza Yildirim dazu, sie lobten die Aktion, die den Zusammenhalt in der Gemeinde stärke und für feministische Themen sensibilisiere. zg