Festmeile beim Rohrhofer Sommerfest bietet genussreiche Weltreise

Brühl. Mit lautem Salutschießen wird an diesem Samstag, 16. Juli, die 20. Auflage des Rohrhofer Sommerfestes im Herzen des nördlichen Ortsteils eröffnet. Die Straßen rund um den Gockelbrunnen werden dann wieder zwei Tage lang zu einem geselligen Treffpunkt werden. Vereine und Privatgruppen werden dann an ihren Ständen den Besuchern Altbewährtes, aber auch einige Neuigkeiten in Sachen Unterhaltung und Kulinarischem bieten.

Wie in den Jahren vor der Corona-Zwangspause wird beispielsweise wieder das „Sommerfest-Kinderdorf“ für die jüngeren Besucher seine Pforten öffnen, um kreative Unterhaltung zu verschenken. Der Rummelplatz mit allem, was zu einem Rummel dazugehört, rundet das Bild ab und lässt sicherlich vor allem die Kinder- und Jugendherzen höherschlagen.

Das Festprogramm Das Sommerfest in Rohrhof wird an diesem Samstag, 16. Juli, um 16 Uhr von Bürgermeister Dr. Ralf Göck eröffnet. Umrahmt wird sein Grußwort durch ein Salutschießen der SG, musikalische Unterhaltung durch die Kerweborscht und die Freiwillige Feuerwehr sowie eine Tanzdarbietung der Theater-Füchse des Sonnenscheinhorts .

Am Stabhalterplatz wird samstags und sonntags DJ Rubell aus Salzburg für Musik der 1990er und 2000er sorgen.

An Genüssen gibt es am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr in der Festmeile die ganz große Vielfalt von Bratwurst bis Zander, die wahrlich eine kulinarische Weltreise ermöglichen. Dazu werden die entsprechenden Getränke – alkoholfrei und mit Prozenten – in den Zelten und an den Ständen serviert. Apropos: Am Festwochenende gilt rund um das Fest – auch auf angrenzenden Straßen – eine Polizeiverordnung. Demnach ist es auf den öffentlich zugänglichen Flächen außerhalb konzessionierter Freisitzflächen verboten, alkoholische Getränke jeglicher Art mitzuführen, wenn aufgrund der konkreten Umstände die Absicht erkennbar sei, diese im Geltungsbereich der Verordnung konsumieren zu wollen, und mitgeführte alkoholische Getränke jeglicher Art zu konsumieren, heißt es dazu aus dem Ordnungsamt. Die Vorgabe soll laut den zuständigen Behörden dazu beitragen, dass das Rohrhofer Straßenfest möglichst problemlos und friedlich verläuft. ras