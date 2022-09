Feuerwehr Brühl: „Kommando Krupp“ führt die Truppe weiter an

Brühl. Die Brühler Freiwillige Feuerwehr hört weiterhin auf das Kommando von Marco Krupp. Seine Stellvertreter bleiben Benjamin Noller und Harald Schuhmacher. Alle drei Wehrmänner erhielten jetzt, einige Wochen nach der Bestätigung im Gemeinderat, aus der Hand ihres Dienstherrn Bürgermeister Dr. Ralf Göck ihre Bestellungsurkunden.

Göck betonte, dass das 2017 erstmals bestellte Kommando erfolgreich gewirkt habe. „Die Brühler Bevölkerung kann sich weiterhin sicher fühlen“, dankte er den drei engagierten und erfahrenen Feuerwehrleuten, die auch untereinander bestens harmonieren. „Stürme, Hochwässer und eine zunehmende Anzahl von Rhein-Alarmen in den letzten Jahren haben unsere Wehr sehr gefordert“, bilanzierte Göck die ersten fünf Jahre des „Kommandos Krupp“.

Bewältigt worden seien diese Einsätze auch dank des guten Zusammenhalts der gesamten Wehr, die Bürgermeister Göck mit Blick auf vielfältige Einsätze innerhalb und in großer Anzahl auch außerhalb der Mauern der Hufeisengemeinde als „außerordentlich leistungsfähig“ bezeichnete. Dank der Unterstützung des früheren Kommandos mit Stefan Mehlich, Thomas Kemptner und Ulrich Mehrer hätten Marco Krupp, Benjamin Noller und Harald Schuhmacher einen optimalen Einstieg gefunden.

Mit einer guten Nachwuchs- und Jugendarbeit sorgt die Wehr auch stets für Zuwachs für die Einsatzmannschaft. Für die anstehenden Aufgaben nütze es viel, dass mehrere aktive Feuerwehrleute beim Gemeindebauhof angestellt seien.

Umbauten in der Planung

Göck wünschte dem alten und neuen Trio an der Spitze stets ein gutes Händchen bei der Leitung der Brühler Feuerwehr und möglichst wenige Einsätze. Marco Krupp, seit vielen Jahren Leiter der Jugendfeuerwehr, dankte für das Vertrauen von Gemeinderat und Bürgermeister und freut sich auf die erneute Herausforderung, die in den nächsten Jahren neben der Tagesarbeit auch die Umbauarbeiten am bestehenden Feuerwehrgerätehaus und die Vorplanungen für ein neues Domizil bringen werden.