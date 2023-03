Freiwillige Feuerwehr Brühl muss am Samstag zu drei Einsätzen ausrücken

Brühl. Dass man beim ehrenamtliche Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr eine eher ruhige Kugel schieben könnte – diese falsche Einschätzung wurde am Samstag erneut eindeutig widerlegt. Denn während sich die meisten Menschen im Ort über ein arbeitsfreies Wochenende freuen durften, rückten die Helfer der Wehr allein am Samstag dreimal zu Einsätzen in Brühl aus.

Am späten Nachmittag dieses Tages rückten die ehrenamtlichen Helfer zu einer Nottüröffnung in die Hebelstraße aus. In einer Wohnung wurde ein Unglücksfall vermutet. Die Einsatzkräfte verschafften sich über ein Fenster Zugang und öffneten die Tür für Polizei und Rettungsdienst. Leider konnte der Person nicht mehr geholfen werden. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge.

Bei einem Kaminbrand im Alten Bäumelweg wurde am Abend des Samstags das Drehleiterfahrzeug aus Schwetzingen unterstützend hinzugerufen. © bröcker

Noch während des laufenden Einsatzes in der Hebelstraße wurde die Freiwillige Feuerwehr Brühl erneut alarmiert. Im Bereich Lachenweg, also des Damms in Rohrhof, war es zu einem Vegetationsbrand gekommen. Sofort rückteweiteres ein Fahrzeug, welches in der Feuerwache in Bereitschaft war, zur Einsatzstelle aus.

Die Fahrzeuge die vorher bei der Nottüröffnung gewesen waren, eilten ebenfalls zum Brand. Nach dem Aufbau der etwas längeren Wasserzufuhr konnte das Feuer letztlich schnell abgelöscht werden.

Doch die Schläuche waren noch nicht trocken, da piepste erneut ein Alarm bei den ehrenamtlichen Helfern. Um 19.18 Uhr wurden die Helfer zum dritten Einsatz an diesem Samstag alarmiert. Im alten Bäumelweg wurde von Anwohnern ein Kaminbrand gemeldet.

Feuerwehr in Brühl: Kaminbrand im Alten Bäumelweg

Vor Ort konnte von den anrückenden Kräften sofort eine deutliche Verrauchung im gesamten Gebäude festgestellt werden. Der Kohlenmonoxidgehalt in der Luft war deutlich erhöht und die Warngeräte der Einsatzkräfte schlugen an.

Daher wurde das Gebäude nur unter Atemschutz betreten. Die Bewohner wurden vorsorglich dem ebenfalls angerückten Rettungsdienst übergeben.

Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde das für die Region zuständige Drehleiterfahrzeug aus Schwetzingen hinzugerufen. Nachdem die Feuerstellen abgelöscht waren wurde der Kamin über die Drehleiter gereinigt. Anschließend wurde das Gebäude belüftet.

Die Feuerwehr Brühl war dabei mit insgesamt vier Fahrzeugen im Einsatz, die Feuerwehr Schwetzingen unterstützte mit zusätzlichen drei Fahrzeugen somit waren über 35 ehrenamtliche Einsatzkräfte an diesem Einsatz im alten Bäumelweg beteiligt.