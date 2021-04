Freizeitdruck bringt deutlich mehr Müll

Damit die Mülleimer an den Wanderwegen – hier in direkter Nachbarschaft zur Fasanerie – so leer sind wie auf diesem Bild, müssen die Mitarbeiter des Bauhofs inzwischen täglich ausrücken. Durch die Menschen, die in der Corona-Zeit Erholung in der Natur suchen, sind die Abfallmengen enorm angewachsen.

© Strauch