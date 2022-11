Ein wenig seltsam klang es noch, als Göggelchef Christian Nordheim nach ewiger Pandemiepause zum Einmarsch in die Halle des SV Rohrhof aufrief und eine Menge Narren in roten Röcken sowie Zunftmitglieder in ihrem schwarz, gelb, rot und grünen Filzgefieder, sich den Weg durch die recht gut besetzten Sitzreihen bahnten.

Doch spätestens als alle zusammen auf der Bühne standen und die

...