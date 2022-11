Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Inthronisierung bei den Luxen Altlußheimerin Luxina Jasmin I. in Amt und Würden

Vanessa I. übergibt Krone und Zepter an eine würdige Nachfolgerin: Luxina Jasmin I. regiert jetzt in Altlußheim. Nach mehr als zwei Jahren Pause konnte wieder eine fünfte Jahreszeit in Altlußheim proklamiert werden.