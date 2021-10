Humor als Heilkraft

Brühl. Zusammen mit „karindrawings“ alias Karin Clauß aus Berlin wird Dr. Axel Sutter am Donnerstag, 28. Oktober, in der Festhalle mit dem Publikum eine wundersame Reise durch das Land des Humors antreten. Damit öffnet das Brühler Gesundheitsforum zum 23. Mal wieder live seine Tore. Als Brühler Internist, „Gesundheit!Clown“ und Direktor der Gesundheitsakademie Placebo weiß Dr. Sutter um die Heilkraft des Humors und wird erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnisse preisgeben, wie es in der Ankündigung heißt. Für jeden Gast gibt es einen Werkzeugkoffer für Gesundheit, den es zu füllen lohnt. Humor soll als Gesundheitswerkzeug dabei sein.

„Karindrawings“ alias Karin Clauß wird live zeichnen, es wird auch ein Bild unter Mitwirkung des Publikums entstehen. Zudem wird sie aus ihren Büchern lesen. Seifenblasen kommen zum Einsatz und es wird gemeinsam gesungen. Zusammen werden die beiden Protagonisten reden über das Leben, über die Heilkraft des über-sich-selbst Lachen-Könnens, über die reine Freude, hier zu sein, und auch die Stolpersteine über die man fällt, wenn man durchs Leben läuft.

Karten für die Veranstaltung – mit 2G-Regel, also ohne Abstand und Maskenpflicht – gibt es für 12 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/205 205. zg