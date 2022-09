Die Planung des künftigen Wohnquartiers am Schrankenbuckel nimmt wie bei einem Puzzle nach und nach immer konkretere Formen an. So stand auch bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Ratsausschusses für Technik und Umwelt die Bebauung des früheren FVB-Sportareals mit Anträgen des Investors für die Errichtung der nächsten vier Gebäude auf der Tagesordnung.

Es ging um die Planung von

...