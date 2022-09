Kalle Kompass auf der Kerwe

Brühl. Die Gemeinde organisiert eigentlich alljährlich in der Festhalle eine Dankeschön–Veranstaltung für die Kinder, die mit Auftritten bei Veranstaltungen für tolle Programmpunkte sorgen. Diesmal wird dieser Dank nicht im Saal, sondern auf der Bühne der Straßenkerwe abgestattet. So heißt es dann am Sonntag, 2. Oktober, ab 14.30 Uhr, „Kalle Kompass in Ägypten“ – geboten wird ein Mitmachkonzert für Kinder mit Jörg Schreiner. „Kalle Kompass in Ägypten“ ist das neueste Buch aus Schreiners Feder. Kalle ist der Sohn eines Kapitäns und reist in den großen Ferien gemeinsam mit seinem Vater um die ganze Welt. Sein erstes Abenteuer führt ihn nach Ägypten, dem Land der geheimnisvollen Pyramiden und Pharaonen.

Über die spannende Geschichte hinaus erhalten die Kinder Einblicke in die aufregende Kultur sowie die wunderbare Vielfalt des Landes am Nil. Aus Begegnungen werden Freundschaften, aus Unsicherheit wird Vertrauen. So lautet die Botschaft des Autors. Das Rund-Um-Erlebnis auf dem Bühne der Straßenkerwe wird am Sonntag, 2. Oktober, ab 14.30 Uhr durch wunderbare Lieder und tollen arabische Rhythmen ergänzt. zg