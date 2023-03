Kriminelles in der Villa

Brühl. Die beiden Ehren-Kriminalkommissarinnen der Polizei Mannheim-Heidelberg, Ingrid Noll und Claudia Schmid, lesen am Dienstag, 20. Juni, ab 19.30 Uhr gemeinsam in der Villa Meixner aus ihren aktuellen Romanen. Es ist zwar noch einige Zeit bis dahin, doch der Kartenvorverkauf läuft bereits jetzt sehr gut an, ist zu vernehmen.

Die in Weinheim lebende Bestsellerautorin und für ihren schwarzen Humor bekannte Ingrid Noll hat mit „Teatime“ einen Roman veröffentlicht, der vom Klub der Spinnerinnen handelt, von denen jede eine spezielle Macke hat und wo es um eine verhängnisvolle Bekanntschaft geht. Noll, geboren 1935 in Shanghai, studierte in Bonn Germanistik und Kunstgeschichte. Sie ist Mutter von drei erwachsenen Kindern und vierfache Großmutter. Nachdem die Kinder das Haus verlassen hatten, begann sie Kriminalgeschichten zu schreiben, die allesamt zu Bestsellern wurden.

Claudia Schmid hat mit „Blumenfieber“ den offiziellen Kriminalroman zur Bundesgartenschau in Mannheim veröffentlicht. Sie lebte in Passau, bevor sie sich ihren Traum erfüllte und an der Mannheimer Universität Germanistik studierte. Seit 30 Jahren wohnt sie nun in der Metropolregion. Sie schreibt Kriminelles, Historisches, Reiseberichte, Hörspiele und Theaterstücke. zg/ras

